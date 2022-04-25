طوّر باحثون في جامعة ميشيغان تقنية جديدة تفتت أورام الكبد بموجات فوق صوتية. وأظهرت التجارب الأولية أنه حتى بعد تحطيم الورم جزئياً فإن المناعة قادرة على التخلص من الباقي، مع أدلة على تعذر نموه من جديد. وتُستخدم التقنية الجديدة لتفتيت الأورام في المناطق التي يصعب التدخل الجراحي فيها.وقال جين شو أستاذ الهندسة الطبية الحيوية والمشرف على الدراسة: «حتى إذا لم نستهدف الورم بأكمله، بإمكاننا التسبب في تراجعه وتقليل مخاطر الورم الخبيث في المستقبل».وحسب موقع «ساينس دايلي»، أظهرت التجارب على الحيوانات أنه بعد القضاء على 50% إلى 75% من الورم في الكبد تستطيع المناعة في 80% من الحالات القضاء على السرطان نهائياً.