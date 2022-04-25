تعمل «واتساب» على نظام مراسلة جديد غريب يعمل باستخدام زوج من النظارات الذكية ويعتمد على الأوامر الصوتية لإرسال الرسائل، وقد يعني ذلك أنك يمكن أن تملي النصوص بصوت مرتفع على النظارات، التي سيتم إرسالها بعد ذلك إلى الأصدقاء.و تم اكتشاف التغيير الكبير مخفياً داخل كود «واتساب بيتا»، وهي النسخة التجريبية من «واتساب» التي يستخدمها عشاق التطبيق الذين يرغبون في اختبار الميزات الجديدة أولاً.وكشف الخبراء في XDA Developers إشارات إلى الميزة المدفونة داخل التطبيق، والميزة مرتبطة بزوج نظارات Ray-Ban Stories الذكية التي أنشأتها «واتساب»، وتم إطلاقها في العام الماضي، وهي مصممة لتصوير الأشياء التي تراها، وتم تصميم النظارات بواسطة «فيسبوك».