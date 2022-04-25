كشف باحثون علاجاً واعداً للسرطان تنتجه شجرة أسترالية سامة، وأوضحوا أن الشجرة المعروفة باسم «الجيمبي جيمبي»، هي نبات يتجنبه كثير من الناس بأي ثمن، لأنه مغطى بإبر رقيقة من السيليكون، ومغطى بواحد من أكثر السموم المؤلمة في الطبيعة، وهو مركب يسمى «المورودين».وذكروا، خلال دراسة لدورية الجمعية الكيميائية الأمريكية، أن هناك جانباً آخر لهذا المركب، فرغم تسببه في الألم، إلا أنه يرتبط بالهيكل الخلوي للخلايا، ما يمنعها من الانقسام، ما يجعله مرشحاً واعداً كعلاج كيميائي للسرطان، لكن المشكلة تكمن في عدم القدرة على حصاد ما يكفي منه بسبب طبيعة هذه الشجرة.وأعلن الفريق البحثي من معهد وايتهيد لأبحاث الطب الحيوي بماساتشوستس في أمريكا أول طريقة لتخليق مركب المورودين بيولوجيا داخل أنسجة نبات التبغ، ما يسهل استخدامه في علاج السرطان.