أطلقت الجمعية السعودية لمترجمي الإشارة أول فيلم عربي كرتوني يتم تقديمه بلغة الإشارة بعنوان «كنان وسكون»، وهو مشروع إنساني غير ربحي لذوي الاحتياجات من فئة الصم، سيتم عرضه في 12 حلقة استغرق تصويرها عدة أشهر. وقال رئيس جمعية مترجمي الإشارة مُراد العُمري، إن الفيلم يستهدف بناء مجتمع متمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بصناعة محتوى يُعزز القيم لدى الصم وضعاف السمع.وقال صاحب الفكرة علي الهزاني: تشجعنا كثيرًا كون «كنان وسكون» أول كرتون يُقدم للأطفال بلغة الإشارة، وسيكون هدفه ترك أثر إيجابي لدى الأطفال، من أجل الإيمان بالقيم والمبادئ الإسلامية.