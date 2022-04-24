ليل السبت كان طويلاً على اللبنانيين والطرابلسيين خاصة الذين واكبوا حتى ساعات صباح اليوم الأحد عملية إنقاذ «قارب الموت» الذي كان على متنه أكثر من 60 شخصاً، بينهم أطفال، كانوا في طريقهم إلى قبرص بطريقة غير شرعية.

القوات البحرية التابعة للجيش أعلنت في بيان أنه حتى الساعة تمكنت من إنقاذ 48 شخصاً كانوا على متن مركب تعرّض للغرق أثناء محاولة تهريبهم قبالة شاطئ القلمون - الشمال، نتيجة تسرّب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب ‏الزائدة. وأضاف البيان: عملت القوات البحرية بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية وطائرة «سيسنا» على سحب ‏المركب وإنقاذ معظم من كان على متنه، حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية ونُقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل القوى عملياتها براً وبحراً وجواً لإنقاذ آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. وقد تمَّ توقيف المواطن (ر.م.أ) للاشتباه بتورطه في عملية التهريب، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

فيما بلغ عدد الضحايا 14، بينهم طفلة. وروى أحد الناجين كيف وقعت الفاجعة، قائلا: إن زورقاً اصطدم بقاربهم فتعطّل على الفور، وأخذت الأمواج الكبيرة ترتطم به وكانت حمولته زائدة، فالقارب كان مؤلفاً من طبقتين، وهناك أشخاص ركبوا في اللحظة الأخيرة لم يكونوا قد سدّدوا مبالغ للمهرّب.

وأضاف أن «المهرب كان مع عائلته في الرحلة، وهو من الناجين».

اللافت أن الناجين من الموت أكدوا أنهم سيعيدون الكرة مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، وقال أحدهم: «ما فينا نعيش ببلد والسياسيين عايشين فيه.. يا نحن منهاجر يا هني يهاجروا».