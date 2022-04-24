قالت دراسة جديدة، إن أدلة تؤكد أن السجائر الإلكترونية ترفع الالتهابات في أنظمة متعددة من الجسم، منها مسارات داخل الدماغ، إلى جانب تغييرات التهابية في القلب، والرئتين، والقولون.وركزت دراسة البروفيسور لورا كروتي ألكساندر من جامعة كاليفورنيا على السجائر الإلكترونية التي تشتهر بنكهتي النعناع والمانغو، وقالت إن تأثيره الالتهابي يختلف من نكهة لأخرى، وكشفت الدراسة التي نُشرت في مجلة «إي لايف» بحسب 24au، أن السجائر الإلكترونية قد تؤثر على مراكز تحفيز المكافأة في الدماغ، ما يؤثر على الإدمان، والقلق، والاكتئاب.وأثارت الدراسة الجديدة قلقاً من اختلاف تأثير النكهات، إذ تبين أن نكهة النعناع تثير الالتهاب الرئوي الجرثومي مقارنة مع نكهة المانغو، وتوضح هذه النتيجة أن المواد الكيميائية للنكهة نفسها تسبب أيضاً تغيرات مرضية.