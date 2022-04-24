ذكرت دراسة جديدة أن النساء أقل استحقاقاً للترقية من الرجال، لأنهن يشعرن بالتوتر والإحباط والقلق في العمل أكثر، ويصبحن أقل في المشاعر الإيجابية المهمة للقيادة، ما يعني أنهن غير مؤهلات للترشح للإدارة عادةً، وفقاً لدراسة شاملة حول الفروق بين الجنسين في المشاعر في العمل، أجرتها جامعة «ييل» بمشاركة الخبير يوخن مينجز، من جامعة زيورخ وكلية كامبريدج جادج للأعمال، وقال الباحثون إن العواطف تؤثر على الأداء الوظيفي واتخاذ القرار والإبداع والغياب وحل النزاعات وفعالية القيادة، وسيكون من الصعب على أي شخص الارتقاء في العمل عندما يشعر بالإرهاق والتوتر ويكون أقل احتراماً وأقل ثقة، وقد يمنعهن هذا من المساهمة في الإنتاج في أي منظمة بأفضل ما في وسعهن.وأبلغت النساء عن مشاعر سلبية أكبر من الرجال في جميع الرتب (بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية).