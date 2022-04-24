أوضحت الجمعية السويسرية لأبحاث التغذية أهمية المغنيسيوم لصحة العضلات والعظام والقلب، وقالت إن نقصه في الجسم له أسباب عدة، تتمثل في التغذية أحادية الجانب الخالية من المغنيسيوم والإسهال المستمر على مدار فترة زمنية طويلة وأمراض الأمعاء مثل داء كرون والتهاب البنكرياس وداء السكري وفرط نشاط الغدة الدرقية وفرط الألدوستيرونية (مرض يصيب الغدد الكظرية). ويعود سبب نقص هذا المعدن إلى تناول بعض الأدوية على مدار فترة زمنية طويلة مثل المُليّنات وأدوية إدرار البول والمضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون وأدوية القلب.التقلصات العضلية وضعفهامتاعب القلب (الخفقان، وآلام الصدر)العصبية وسرعة الاستثارةالصداع والدوار والإرهاق المستمراضطرابات النوم وضعف التركيز