في انعكاس غير مفاجئ لتبعات الحرب في أوكرانيا، قررت سلسلة متاجر السوبرماركت البريطانية تيسكو وموريسونز ووايتروز تقنين بيع زيت دوار الشمس، بحيث لا يسمح للشخص بشراء أكثر من عبوتين. وذكرت جهات معنية بالأوضاع الاستهلاكية أن نقص إمدادات زيت دوار الشمس الوارد من أوكرانيا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الشعبية، كالبطاطس المجففة، والمقلية. وأشارت «الغارديان» أمس إلى أن سعر عبوة زيت دوار الشمس ارتفع بنسبة تفوق 20% عما كان عليه العام الماضي. وفيما أعلنت متاجر تيسكو، التي تعد الأكبر في بريطانيا، أن الحد الأقصى لشراء زيت الطعام هو ثلاث قوارير للفرد، ذكرت سلسلتا موريسونز ووايتروز أن الشخص سيكون مسموحا له بشراء عبوتين فقط. ويعتبر زيت دوار الشمس المادة الرئيسية لصنع الوجبات الخفيفة السريعة كالبطاطس الجافة والمقلية. وشكا بريطانيون كثر من أنه لم يعد هناك وجود لأية عبوة من زيت دوار الشمس في متاجر البلاد. وأعلنت وكالة مواصفات الأغذية البريطانية أمس، أن على صناع الوجبات الغذائية السريعة استخدام زيت اللفت (السلجم) بدلاً من زيت دوار الشمس.