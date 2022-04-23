صفوق التمياط، من أهم الأسماء البارزة التي أسهمت في إنجازات وبطولات المنتخب السعودي ونادي الهلال السعودي على وجه الخصوص. إنسان مهذب وعلى خلق، وشخصية نموذجية على مستوى الأداء الفني والعطاء الوطني والأدب الجم والعمل الإنساني. حاورته «عكاظ» للتعرف على بعض جوانب شخصيته بعيدا عن الكرة، والمستطيل الأخضر:لا برنامج• متى بدأت الصيام؟•• لا أذكر متى بالضبط ولكن في سن صغيرة.• ما الذكريات الأثيرة من رمضان؟•• أيام رمضان في الحي ومع الجيران كانت لها نكهة وذكريات جميلة لا تنسى.• هل تعد برنامجاً رمضانياً للشهر الكريم؟•• لا يوجد برنامج محدد ولكن أغلب الوقت أقضيه مع الأسرة.• أين تفضّل قضاء شهر الصيام؟•• مع الأسرة.• كم رمضان صمته خارج الوطن؟•• لا أذكر بالضبط، ممكن ٢ أو ٣ وكانت رحلات مع النادي لمعسكرات خارجية.إلا المطبخ• هل تدخل المطبخ، وما الذي تجيده من طبخات؟•• لا أتدخل في شؤون المطبخ نهائيا.• من تدعو لمائدة الإفطار؟•• إخواني والأصدقاء والأحبة.• ما هي الوجبات المفضلة؟•• وجبتي الرئيسية في رمضان هي الكبسة.• كيف تقضي يوم الصيام؟•• أقضيه في العبادة والقراءة والجلوس مع الأهل أكثر وقت ممكن.• من تفتقد في رمضان؟•• أفتقد والدي كثيراً في رمضان وفي غير رمضان وفي الأعياد، ولكن في رمضان أكثر.أتنقل بين المحطات• برنامجك التلفزيوني المفضّل؟•• لا يوجد برنامج معين، أمارس التنقل بين محطات التلفزيون وأحب مشاهدة البرامج الحوارية.• كم ساعة تقرأ، وما أبرز الكتب المفضّلة؟•• سابقاً كنت أقرأ كثيراً، وحاليا نسبة القراءة عندي أقل بكثير، وعموماً أحب كتب السير الذاتية والتاريخ.• عادة رمضانية تتمنى عودتها؟•• العادات التي كانت مرتبطة في طفولتنا برمضان كانت لها نكهة خاصة بين الأطفال، وحاليا لا أشاهدها في الجيل الحالي وأتمنى عودتها.• دعاء رمضاني لا تمل من تكراره؟•• عدة أدعية ولا يوجد دعاء محدد.• كاتب تحب أن تقرأ له؟•• حاليا أقرأ للكاتب عبدالله الغذامي.• قارئ تؤثر سماع تلاوته؟•• الشيخ عبدالرحمن السديس، والشيخ سعود الشريم.• هل تصوم عن مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان؟•• دخولي مواقع التواصل الاجتماعي ليس مكثفا بل يكون بشكل مقنن، وفي شهر رمضان يكون مثل الأشهر العادية.دعوات الإفطار• تطبيق في هاتفك تعيش معه وقتاً أكثر من جيرانه على شاشة الهاتف؟•• «تويتر» هو أكثر تطبيق أتابعه.• عادة رمضانية تود الإقلاع عنها؟•• عدم حضور المناسبات وخصوصا دعوات الإفطار.• خلق رمضاني تود لو أنه يستمر طيلة الـ 11 شهراً الباقية؟•• السكينة والصفاء وحسن الخلق أتمنى لو تستمر طوال السنوات.• ما الطبق الرمضاني الذي أعدته والدتك وتود أن تذوقه بالطعم ذاته؟•• الكبسة كانت لها نكهة خاصة.• ماذا تردد عادة بينك وبين نفسك (بيت شعر، أغنية، مثل)؟•• أردد دائما: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا.. يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري.