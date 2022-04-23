أظهرت دراسة عالمية أجريت في 7 دول أن المسافرين يخططون لإنفاق المزيد والذهاب إلى أماكن بعيدة، وتحقيق المزيد من أهدافهم السياحية في عام 2022.وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته شركة أمريكان إكسبريس ترافل، فإن 48% من الشريحة محل الاستطلاع كانوا قلقين بسبب عدم قدرتهم على السفر بعد جائحة كوفيد-19، وذكر 8 من كل 10 أشخاص (78%) أن السفر كان من أكثر الأنشطة التي اشتاقوا إليها.أما اليوم، فيضع المسافرون الوباء إلى حد كبير وراءهم، وفقاً لتقرير اتجاهات السفر من أمريكان إكسبريس لعام 2022.أوضح ثلثا المستطلعين (65%) أنهم يفضلون قضاء إجازة أحلامهم بدلاً من شراء سيارة جديدة، ونصف (49%) المستطلعين من جيل الألفية مستعدون للسفر بمفردهم إلى وجهة أحلامهم.ويرغب أربعة من كل خمس أشخاص (81%) استكشاف الثقافات العالمية. وبالمثل، يريد 81% من المشاركين أن تعود أموالهم إلى المجتمع المحلي، وخاصة جيل الألفية (83%).