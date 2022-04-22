كشفت خبيرة في العلاقات عن مجموعة من الأعذار التي يستخدمها الخائنون عادة لتبرير تصرفاتهم ويمكن أن تشير إلى خيانتهم، وبعد أن خانها زوجها السابق، تقول إيمي كوبس (32 عاماً) إنها تعرف كل شيء عن خيانة الرجال وهي مستعدة لإفشاء أسرارها، وكشفت بحسب صحيفة ميرور البريطانية عن أهم الأعذار التي يخبرها الرجال الخائنون لزوجاتهم.وتقول إيمي من ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة «ينفق الأزواج على عشيقاتهم أكثر مما ينفقون على زوجاتهم».سألتقي بصديقي الليلة قد أتأخرلدي اجتماع طارئعندي رحلة عمل (غالباً خلال الإجازة)لا تتصلي بهاتفي سأكون مشغولا اليومحصلت على بطاقة ائتمان للعمل فقط