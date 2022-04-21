نصح أستاذ واستشاري الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا الكبار والأطفال اليافعين والبالغين بعدم تجاهل ظهور البقع الداكنة حول الرقبة وتحت الإبطين والفخذين، إذ قد تكون تلك العلامة من مؤشرات مقاومة الإنسولين في الجسم، مبينًا أن مقاومة الإنسولين هي حالة مرضية تنتج عن ضعف فعالية هرمون الإنسولين في تقليل مستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى تراكم وارتفاع السكر في الدم، وبالتالي يفرز الجسم المزيد من الإنسولين لتعديل الوضع، وإذا لم تستجب الخلايا للإنسولين يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وأهم مسببات مرحلة الوصول إلى مقاومة الإنسولين هي زيادة الوزن المفرط الناتج عن النظام الغذائي غير الصحي ونمط الحياة الخامل نتيجة عدم ممارسة أي نشاط رياضي.

وقال لـ«عكاظ» إنه لن تظهر على الجسم أي أعراض لمقاومة الإنسولين في البداية، ولكن هناك علامات قد تكون من مؤشرات مقاومة الانسولين مع مرور الوقت منها زيادة الوزن، إذ تجعل مقاومة الإنسولين بالجسم صعوبة على التحكم في مستويات السكر في الدم، والتي تزيد من فرص اكتساب المزيد من الكيلوغرامات، وانخفاض مستويات الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثية، فالإنسولين يحفز امتصاص الجلوكوز من قبل خلايا الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية، ومقاومة الإنسولين للجسم لا تسمح بفعل الشيء نفسه، مما يؤدي إلى انخفاض الكوليسترول الجيد وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، والعطش الشديد أكثر من المعتاد، وكثرة التبول، وتقلبات المزاج، وظهور بقع داكنة على بعض مناطق الجسم، فكما أشرت إلى أن الأشخاص المصابين بهذا المرض قد يصابون بحالة جلدية حيث تظهر بقع مخملية داكنة على الظهر والرقبة والفخذ والإبط.

وتابع «الأغا» أن أهم النصائح الموجهة لأفراد المجتمع هي تناول الطعام الصحي، فاختيار الأطعمة التي تفيد الصحة العامة أمر مهم للغاية للأشخاص الذين لديهم مقاومة للإنسولين، إذ يجب الحد من تناول الوجبات السريعة، والأطعمة التي تحتوي على دهون عالية وسعرات حرارية مرتفعة، ومن النصائح المهمة أيضًا ممارسة الرياضة يوميًا فهي تساعد في تقليل مقاومة الإنسولين وحرق الدهون والسعرات الحرارية، وتجنب المشروبات السكرية والمشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطازجة، وخصوصًا إذا كان الشخص يشكو من مقاومة الإنسولين، والإقلاع عن التدخين، والحرص على النوم الصحي، وتجنب كل عوامل القلق والتوتر.