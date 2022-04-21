تحتفل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعيد ميلادها 96 اليوم (الخميس)، في قصر ساندرينغهام.وسافرت اليزابيث بطائرة مروحية إلى القصر الموجود في مقاطعة نورفولك، حيث سيلحق بها أعضاء العائلة والأصدقاء، ويُتوقع أن تبقى في كوخ ضمن ملحقات القصر، وهو المكان الذي كان يحبه زوجها الراحل الأمير فيليب.ونٌشرت صورة للملكة مع اثنين من المِهار من نوع FELL سيشاركان عرض الخيول الملكية المقبل في قلعة ويندسور بهذه المناسبة بسبب ولع الملكة الدائم بالخيول.تولت الملكة اليزابيث عرش بريطانيا عام 1952م وتعد أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحُكم بعد جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا