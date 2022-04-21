قتل رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية زوجته وأطفاله الثلاثة وكلبهم وأمضى أسابيع مع جثثهم المتحللة في جريمة مروعة وغريبة، وحكمت محكمة كيسيمي على أنتوني جون تود (46 عاماً) بالسجن المؤبد بأربع تهم قتل بالعمد، لزوجته ميغان (46 عاماً)، وأطفاله زوي (4 أعوام)، وتايلر (11 عاماً)، وألكسندر (13 عاماً)، إضافة تهمة الاعتداء على الحيوان لقتله كلباً منزلياً بحسب موقع «أستراليا بالعربي».وقال إنه وزوجته تشاركا فكرة القتل الجماعي، وأن على العائلة الموت معاً لينتقلوا إلى العالم الآخر معاً معتقداً أن «نهاية العالم اقتربت».وتعتقد السلطات أن الجريمة حدثت في ديسمبر الماضي وأن المجرم عاش مع تلك الجثث طول هذه الفترة، واستبعدت المحكمة عقوبة الإعدام وحكمت بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط.