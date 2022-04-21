جريمة بشعة شهدها حي «الوراق» (أحد الأحياء الشعبية بمحافظة الجيزة)، عندما أنهى موظف بالسكة الحديد حياة شقيقيه رمياً بالرصاص وأصاب الثالث؛ لطمعه في الاستيلاء على ميراث والدهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً، بسماع دوى إطلاق نار بأحد المساكن، وتبين من البلاغ أن جلسة جمعت الأشقاء الأربعة؛ لحسم قطعة أرض ميراث بينهم، وتحولت إلى معركة دامية بسبب «الطمع» أمسك خلالها الشقيق الأكبر بندقية آلية كانت معه، وأطلق منها طلقات عدة على شقيقيه فتوفيا في الحال، وفر المتهم هارباً قبل أن يلقى القبض عليه.

وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع، وتم ضبط سلاح الجريمة، ونقل جثتي الشابين المتوفيين إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي انتدبت الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة رسمياً، كما أمرت جهات التحقيق باستجواب المصاب الرابع الذي نجا من الموت، وبسؤال والد المتهم والمجني عليهم (مسن عمره 77 سنة)، أقر بحدوث مشاجرة بين أبنائه الأربعة على الميراث.