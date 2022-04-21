وجد باحثون فوائد إضافية للتبرع بالدم، فعدا عن أنه يساعد في إنقاذ الأرواح، فإنه يمكن لتكرار التبرع أن يقلل من كمية بعض «المواد الكيميائية» الموجودة في مجرى الدم، وفي حين أن بعض العلماء ليسوا متأكدين من مدى خطورة هذه المواد المشبعة بـ«الفلورو ألكيل» و«البولي فلورو ألكيل» (PFAS)، إلا أن هذه المواد الكيميائية لا تقل لوحدها عادة، وفقاً لدراسة نشرها موقع «سينس أليرت»، واختبر الباحثون 285 من رجال الإطفاء في أستراليا، والذين تبرعوا بالدم والبلازما على مدار 12 شهراً. ويتعرض رجال الإطفاء بشكل روتيني لـ PFAS عبر رغوة مكافحة الحرائق، وعادة ما يكون لديهم مستويات أعلى في دمائهم من عامة الناس.