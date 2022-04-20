أنهى رجل حياة زوجتيه رمياً بالرصاص بسبب خلافات أسرية في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة المصرية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وبحسب صحيفة الوطن المصرية، قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرتي الزوجتين لسماع أقوالهم، مع ضبط وإحضار المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغاً بمقتل سيدتين رمياً بالرصاص على يد زوجهما، وبالانتقال تبين العثور على جثتي «ز م» 42 سنة، و«م ع» 30 سنة، وبالفحص تبين إصابتهما بطلقات نارية عدة، وكشفت التحريات أن زوج المجني عليهما وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب الخلافات الأسرية، ولا تزال التحقيقات مستمرة.