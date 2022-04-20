طوّر مهندسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نظاماً جديداً يساعد الجراحين في علاج المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية أو تمدد الأوعية الدموية، بسرعة وعن بُعد، وذلك عن طريق استخدام عصا تحكم معدلة، يمكن للجراحين في المراكز الطبية التحكم في ذراع آلية متواجدة في مكان آخر، لعلاج المصابين بجلطات الدماغ في الفترة الزمنية الحرجة، التي يمكن إنقاذ حياة المريض والمحافظة على وظائف المخ، وفقاً لما ذكرت صحيفة «ABC» الإسبانية، وجرى تصميم النظام الآلي، الذي يتم التحكم في حركته بواسطة مغناطيس، للمساعدة في العمل داخل الأوعية الدموية عن بُعد، وهو إجراء يتم في حالات الطوارئ لعلاج السكتات الدماغية، التي تسببها الجلطة الدموية.