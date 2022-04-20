أوضح خبراء وأطباء وفق تقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية، أن تطبيق بعض السلوكيات الصحية من شأنه إنقاذ حياة الملايين من البشر، مثل صعود السلالم الذي يبدو أكثر فعالية في الوقاية من الأزمات القلبية، مقارنة بحصة رياضة كاملة في النادي بمعدل شبه يومي. واكتشف البروفيسور مورين ماكدونالد، من جامعة ماكماستر الكندية، ورفاقه أن صعود 18 درجاً له التأثير ذاته الذي ينجم عن حصة تمارين رياضية لمدة 45 دقيقة، ونصحوا بـ5 طرق هي الأفضل التي من شأنها أن تجنبنا أمراض القلب والشرايين.* ضاعف مدة تمرينك الرياضي* واظب على الفحوصات الدورية* كل طعاماً صحياً قليل السعرات* الدعم النفسي من الأصدقاء والمقربين* احرص على توقيت وكمية نومك