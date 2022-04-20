حذر أطباء من المبالغة في الاستحمام بالماء الساخن وفق ما ورد في تقرير نشرته «لوفيغارو» الفرنسية، لفت إلى أن الماء الساخن يؤدي إلى تدفق الدم بشكل متزايد إلى الأوعية، ويساهم في زيادة قطرها، وهي وإن كانت العملية مفيدة لتبادل الأكسجين وتخفيف احتقان الأعضاء الداخلية واسترخاء العضلات، لكنها قد تؤدي إلى تفاقم بعض الأعراض، لدى الأشخاص الذين يعانون القصور الوريدي، بحسب صوفي بلايز أستاذة طب الأوعية الدموية في مستشفى جامعة غرونوبل، وغالباً ما يتم التعرف على هذه الحالة من خلال تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين، المرتبط بهذا الشعور الشهير بثقل الساقين، أو دوالي الأوردة، أو توسع الأوردة السطحية في الساق، كما يسبب الحساسية وجفاف البشرة واختلال توازن ميكروبات البشرة.