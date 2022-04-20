قالت صحيفة بريطانية، إن هناك توجهاً لفرض غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني (1300 دولار) على سائقي السيارات لعدم شرب كمية كافية من الماء.وذكرت صيحفة «ديلي إكسبرس»، نقلاً عن دراسة طبية أن «السائقين المصابين بالجفاف يعتبرون خطرين على الطريق مثل أي شخص تجاوز الحد المسموح به من الكحول».وأضاف بحسب إرم نيوز «هذا يعني الآن أنه من الضروري لسائقي السيارات أن يحافظوا على نسبة كافية من الماء في أجسامهم عند الشروع في رحلات طويلة».وأوضحت أنه وفقاً لبحث أجرته «جامعة لوبورو» البريطانية، فإن سائقي السيارات الذين يعانون من الجفاف قليلاً قد لا يركزون كثيراً خلف عجلة القيادة.وتابعت: «هذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى أخطاء قد تعرّض سلامة الركاب والسائقين وغيرهم من سائقي السيارات للخطر على الطريق».