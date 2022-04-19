أبلغت شنغهاي، أكبر مدن الصين، (الأحد)، عن أولى حالات وفاة بسبب تفشي فايروس كورونا في هذه المدينة الصناعية الكبرى.

وقالت حكومة بلدية شنغهاي إن 3 أشخاص مصابين بكورونا لقوا حتفهم، راوحت أعمارهم بين 89 و91 وكانوا جميعهم يعانون أيضاً من أمراض مزمنة.

وحالات الوفاة التي تم الإبلاغ عنها حديثاً، هي الأولى في الصين منذ وفاة شخصين في منتصف مارس بمقاطعة جيلين الشمالية الشرقية. وكانت هذه أول حالات وفاة بالفايروس منذ أكثر من عام في البلاد، إذ اتبع حينها نهج صارم بعدم التسامح مطلقاً مع انتشار الفايروس، حتى ظهرت متغيرات دلتا وأوميكرون الأكثر عدوى العام الماضي.

وقبل هذا الإعلان كانت الشكوك تتزايد بشأن الوفيات المحتملة المرتبطة بكورونا، خصوصاً بين كبار السن. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» و«كايشين» ووسائل إعلام محلية أخرى، إن منشأتين لرعاية المسنين في شنغهاي تكافحان الحالات الناجمة عن متغير أوميكرون، ووقعت وفيات. وقبل هذا الإعلان، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات رسمياً.

وشنغهاي هي حالياً مركز أسوأ انتشار لفايروس كوفيد في الصين بعد ووهان قبل أكثر من عامين. لكن معظم المصابين بالفايروس تظهر عليهم أعراض قليلة إن وجدت، وفقاً للحكومة، ولا يزال العدد المبلغ عنه للمرضى المصابين بأمراض خطيرة ضئيلاً.