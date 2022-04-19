حصل أمريكي على تعويض بقيمة 450 ألف دولار بعد أن أقام زملاؤه في العمل حفل عيد ميلاد لم يكن يريده، طرد على إثره من العمل.

وقال كيفن برلينغ إنه قال لزملائه إنه لا يريد إقامة أي احتفالات؛ بسبب مخاوف من أنها ستثير قلقه بسبب كونه مركز اهتمام.

ومع ذلك، لم يتم احترام طلب برلينغ، وأقيم حفل له في أغسطس 2019، وعلى الإثر تعرض لنوبة هلع اضطر بعدها أن يقضي ساعة استراحة الغداء في سيارته.

وفي اليوم التالي عندما اتهمه المشرف عليه بالتصرف كالأطفال تعرض لنوبة هلع، فاعتبر صاحب العمل سلوكه أثناء نوبات الذعر بأنها عنيفة، فقرر طرده من العمل.

لكن محامي برلينغ، توني بوشر، قال إن موكله لم يكن عنيفاً، ولكنه كان يفعل ما هو ضروري لتهدئة نفسه بعد الموقف.

ويدعي محاموه أن فصله من العمل يعني أنه خسر زيادات في الأجور تصل إلى 300% بعد النمو الكبير للشركة خلال جائحة كوفيد-19.

وقد وافقت هيئة المحلفين بالإجماع على حجج برلينغ، ومنحته تعويضاً يقدّر بـ450 ألف دولار في صورة رواتب ومزايا مفقودة ورواتب مستقبلية.