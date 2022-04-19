يعيش سكان كل من سردينيا وإيكاريا وأوكيناوا ونيكويا ولوما ليندا، لأكثر من 100 عام. وبحسب ما نشرته البيان عن موقع Eat This Not That، فإنه من الصعب أن تعثر على المشروبات المصنعة مثل الصودا والعصير المحلى والمشروبات الرياضية في ثلاجة أحد سكان هذه المناطق، وحددت بعض المشروبات الصحية التالية، التي يتميز العديد منها بأنه مليء بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية المعززة للصحة، ويتناولها الأشخاص المعمرين.- الماء- القهوة- الشاي الأخضر- الشاي الأسود- الشاي بالنعناع