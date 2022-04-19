أشارت الأبحاث إلى أهمية تناول فيتامين k1 وk2 عن طريق الغذاء، والمكملات الغذائية لما لها من تأثيرات إيجابية على صحة الجسم بشكل عام والدماغ تحديداً.وقال أخصائي التغذية لون بن أشر: «لا يعتبر فيتامين K عادة فيتامينا يتم تناوله بشكل متكرر في مجتمعنا»، مضيفاً: «إن معظم الناس يحصلون على ما يكفي من أنماط الأكل الخاصة بهم، فبينما تأتي معظم مدخولنا من فيتامين k1 من الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، يوجد فيتامين k2 في اللحوم الحمراء واللحوم العضوية مثل الكبد والبيض».ووجد العلماء في دراسة جديدة سيتم تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتشريح، أن فيتامين K2 قد يحمي الدماغ من انخفاض الوظيفة الإدراكية، وتحديدا تلك التي تظهر غالبا من الأشخاص الذين يعانون من الخرف ومرض الزهايمر، بحسب (روسيا اليوم).