قتل عامل مصري سيدة مسنة وقطع جثتها بساطور لإخفاء جريمته، وفق الصحف المصرية التي قالت إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً باختفاء سيدة مسنة عن مسكنها والعثور عليها في الفيلا الخاصة بها في مدينة الإسكندرية جثة مُقطعة وملقاة داخل بئر الصرف الصحي بالفيلا، ما دفع الأجهزة إلى إرسال قوات أمنية لكشف ملابسات الجريمة، وبفحص المترددين على الفيلا من خلال كاميرات المراقبة، توصلت التحريات إلى عامل كان يقوم بإجراء أعمال تشطيبات داخل الفيلا قبل اختفاء السيدة، وبعد إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه أقر بالجريمة، لمطالبة الضحية بمبلغ 3 آلاف جنيه مصري، باقي حساب الأعمال التي قام بها، إلا أنه اختلف معها على المبلغ فحدثت بينهما مشادة ودفعها على الأرض، وعندما هددته بإبلاغ الشرطة، قرر التخلص منها، وخنقها ورطم رأسها في الأرض حتى فارقت الحياة.