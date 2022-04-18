احتفاءً بشراكتها الطويلة مع شركة عطار المتحدة، تثري دار شوبارد السويسرية للساعات والمجوهرات مجموعة ساعاتها الرياضية الأنيقة (Alpine Eagle) بموديل حصري يتميز بميناء بلون رمادي فاتح (Vals Grey) تبرز عليه ترقيمات ومشيرات الساعات باللون الأخضر. يضم هذا الإصدار المحدود 33 ساعة فقط مصنوعة بالكامل من معدن لوسنت ستيل 223A الذي أصبح علامة شوبارد المميزة للمتانة العالية والبريق الراقي، وتنبض في قلب الساعة حركة شوبارد من عيار (01.01-C) المصادق على دقتها بشهادة الكرونومتر.

لمسات جمالية ووضوح تام

استحضرت ورشات دار شوبارد اللون الرمادي الرمزي بدرجة فاتحة (Vals Grey) على ميناء ساعة (Alpine Eagle Large) المصنوعة ضمن سلسلة محدودة خصيصاً لشركة عطار المتحدة، لتعيد إلى الأذهان صورة الانعكاسات الفضية لألواح الكوارتز التي تكسو أسطح وجدران المنازل القديمة في جبال الألب، وأضافت عليه مؤشرات باللون الأخضر المستوحى من لون العلم الوطني السعودي. فتجلت النتيجة في لقاء يجمع بين ثقافتين ويشهد على الروابط العميقة بين دار شوبارد وشركة عطار المتحدة.

يبدو الميناء المزين بزخارف أشعة الشمس كقزحية عين النسر، وتتباين معه الساعات والدقائق والثواني بأسلوب أنيق من خلال العقارب ومشيرات الساعات ذات اللون الأخضر والمطلية بمادة الإضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X) لتضيء في عتمة الليل.

مواد مبتكرة

صنعت كامل علبة الساعة وسوارها المدمج من معدن لوسنت ستيل 223A المبتكر الذي يتميز بتركيبته المضادة للحساسية مثل الستيل المستخدم في أدوات الجراحة مما يجعله ملائماً تماماً للاستخدام على الجلد والبشرة، كما تتميز أيضاً هذه السبيكة المعدنية بصلابة تبلغ 1000 فيكرز، بالإضافة إلى أنها أكثر مقاومة للتآكل بنسبة 50% من أنواع الستيل العادي ناهيك عن صلابتها الفريدة.

وبفضل نقاءها التام الذي يعود للتجانس الفائق لهيكليتها البلورية، تعكس هذه السبيكة الفولاذية المبتكرة الضوء ببريق متقد وروعة لا مثيل لها.

وقد صنعت من مواد معاد تدويرها بنسبة 70% تماشياً مع النهج الأخلاقي الذي يلتزم به معمل شوبارد.

دقة ميكانيكية

وإيفاءاً بالتزام كارل فريدريك شوفوليه بالدقة المعتمدة، تنبض في قلب هذا الموديل من ساعة (Alpine Eagle) حركة شوبارد الميكانيكية الذاتية التعبئة من عيار (01.01-C) التي تتميز باحتياطي وافر من الطاقة لمدة 60 ساعة. ويمكن رؤيتها عبر الوجه الخلفي لعلبة الساعة المصنوع من الزجاج الكريستالي. علماً أن هذه الحركة طورت في ورشات شوبارد لصناعة الساعات وصودق على دقتها بشهادة الكرونومتر من الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC).

مجموعة ساعات (Alpine Eagle)

ابتكرت مجموعة (Alpine Eagle) على يد ثلاثة أجيال من رجال عائلة شوفوليه. وهي بمثابة إعادة تجسيد عصري لساعة (St. Moritz) التي كانت أول مشروع يبدعه كارل-فريدريك شوفوليه في صناعة الساعات في أواخر سبعينيات القرن الماضي. بتصميمها الرصين والراقي، تثري ساعة (Alpine Eagle) هذا الإرث بمصدر إلهام خصب مستمد من الطبيعة. وتتميز ساعات المجموعة بعلبة دائرية ذات جوانب منمقة وتاج منقوش بزهرة البوصلة وسوار معدني مدمج، ويظهر على إطار زجاج الساعة ثمانية براغي وظيفية ذات شقوق متحاذية. ويتسم ميناء الساعة المنقوش وألوانه العميقة ومؤشراته المضيئة، لتتألق ساعة (Alpine Eagle) بإطلالة عصرية وأناقة مفعمة بالرقي.

وبفضل استقلاليتها وتكامل مهاراتها، تنخرط دار شوبارد في كافة المراحل المطلوبة لإنتاج وتجميع ساعات المجموعة ضمن ورشاتها المخصصة لصناعة الساعات؛ بدء من صنع الحركة والسوار وصولاً إلى صنع العلبة وباقي مكونات الساعة.

المواصفات التقنية

ساعة (Alpine Eagle)

إصدار محدود يضم 33 ساعة فقط مصنوعة من معدن لوسنت ستيل 223A

العلبة: هيكل مصنوع من معدن لوسنت ستيل 223A إجمالي القطر 41 ملم السماكة 9,7 ملم مقاومة الماء 100 متر تاج من الستيل منقوش بوردة البوصلة 7 ملم تشطيبات عامودية لامعة على المحيط الخارجي لعلبة الساعة مع حواف مشطوفة ومصقولة إطار لزجاج الساعة مصقول بتشطيبات عامودية لامعة ومثبت بثمان براغي ذات شقوق متحاذية زجاج كريستالي مضاد للانعكاسات غطاء خلفي للعلبة يظهر آلية الحركة من خلال زجاج كريستالي مضاد للانعكاسات

آلية الحركة: ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة Chopard 01.01-C عدد قطع الحركة 207 إجمالي القطر 28,80 ملم السماكة 4,95 ملم عدد الأحجار الكريمة 31 التواتر 28,800 ذبذبة في الساعة (4 هرتز) احتياطي الطاقة 60 ساعة نابض توازن مع منحنى طرفي مسطّح كرونومتر حاصل على شهادة الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر(COSC)

الميناء والعقارب

ميناء من النحاس المدموغ بزخارف أشعة الشمس مستوحى من قزحية عين النسر، ومطلي بأسلوب التفاعل الكهروكيميائي (galvanic) بلون رمادي فاتح (Vals Grey) ترقيمات ومشيرات للساعات باللون الأخضر مثبّتة على الميناء ومعالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X) عقارب ممشوقة للساعات والدقائق باللون الأخضر معالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X) عقرب للثواني باللون الأخضر على شكل سهم مزود بثقل موازن يبدو مثل ريشة النسر

الوظائف والعرض: عرض الساعات والدقائق والثواني عرض التاريخ بين الساعة 4 والساعة 5

السوار والمشبك: سوار مصنوع بشكل مستدق من معدن لوسنت ستيل 223A مع جوانب ووصلات عريضة مصقولة لامعة، وغطاء مركزي مصقول لامع مشبك من الستيل بطوية ثلاثية

الرقم المرجعي 3012-298600- ساعة بإصدار محدود مصنوعة من معدن لوسنت ستيل 223A مع ميناء بلون رمادي فاتح (Vals Grey)