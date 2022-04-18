قالت مؤسسة القلب الألمانية إن الرجفان الأذيني من اضطرابات نظم القلب الشائعة، موضحة أنه ينجم عن انتقال عشوائي للشارة الناقلة في حجرتي الأذينين في القلب، ما يخل بالوظيفة الانقباضية للأذين، فيظهر ذلك على جدار الأذينين، اللذين يرجفان بدل الانقباض معاً بشكل منتظم.وحددت المؤسسة عوامل خطورة تزيد الإصابة به تتمثل في التدخين، وشرب الخمر، والسمنة، وانقطاع النفس أثناء النوم. وأوضحت المؤسسة أن له خمسة أسباب رئيسية تؤدي إلى الإصابة به.* أمراض القلب التاجية.* الأزمة القلبية.* ارتفاع ضغط الدم.* السكري.* فرط نشاط الغدة الدرقية.