قتل شخص في ولاية جورجيا الأمريكية جدته بعد ما وضعها في ثلاجة وهي لا تزال على قيد الحياة.واستمر الجاني، روبرت كيث تينشر الثالث البالغ من العمر 29 عاماً، في العيش بالمنزل مع الجثمان داخل الثلاجة لعدة أشهر، لكنه نقلها بعد ذلك إلى وحدة تخزين في مارس، خوفاً من العثور على الجثة.واكتشفت شرطة مقاطعة فلويد جثة دوريس كامينغ، 82 عاماً، في وقت متأخر (الخميس) في المنزل الذي كانت تعيش فيه مع حفيدها.وكانت الشرطة تظن أن عائلة كامينغ غادرت الولاية، لكنها شعرت بالقلق بعد عدم تلقيها أية أنباء عنها واعتبرتها في عداد المفقودين، وفقاً لسكاي نيوز.واتهم الحفيد بالقتل والضرب المبرح وإخفاء وفاة شخص آخر، ولا يزال قيد الحبس.