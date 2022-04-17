يسعى باحثون بريطانيون للاستفادة من تقنية استخدمت في صناعة لقاحات كوفيد-19، لتطوير علاج للنوبات القلبية، ويجري علماء في مستشفى كينغز كوليدج لندن دراسات لتكييف التتبع الجيني المستخدم في صنع لقاحات كورونا، للمساعدة في تجديد القلوب المتضررة من السكتات القلبية، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وقال الباحث الرئيسي في الدراسة البروفيسور ماورو جياكا لصحيفة «ديلي ميل»: «ولدنا جميعا بعدد محدد من الخلايا العضلية في قلبنا وهي بالضبط نفس الخلايا التي سنموت بها. لا يستطيع القلب إصلاح نفسه بعد نوبة قلبية. هدفنا إيجاد علاج يمكنه إقناع الخلايا الباقية بالتكاثر».