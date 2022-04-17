كادت امرأة باكستانية حامل أن تلقى حتفها في مدينة بيشاور بعد أن تم دق رأسها بالمسامير، بناء على نصيحة «معالج روحاني»، لأجل أن تنجب ولداً.ونقلت «سبوتنيك» عن الدكتور حيدر سليمان، جراح الأعصاب المقيم، أن المرأة كانت «تنزف» عندما نُقلت إلى المستشفى، وأن المسمار «تغلغل بعمق» في جمجمتها، مشيراً إلى أن أسرة المرأة حاولت إزالة المسمار في المنزل، ولكنهم فشلوا في ذلك ليتم نقلها إلى المستشفى، حيث تم إجراء عملية جراحية لها ومن ثم إعادتها.وكانت الضحية أخبرت موظفي المستشفى أنها بالفعل أماً لثلاث بنات، وأن زوجها هددها بتركها إذا تبين أن الطفل الرابع هو أيضاً فتاة؛ وهو ما دفعها لذلك.