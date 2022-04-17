قام رجل من ولاية أريزونا بتجميد 183 حيواناً في الثلاجة، حيث كان بعضها على ما يبدو على قيد الحياة، فيما يواجه اتهامات بالقسوة على الحيوانات.وعثر نواب مقاطعة موهافي وضباط مراقبة الحيوانات على الحيوانات في مجمد مرآب بعد أن أبلغت امرأة أن مايكل باتريك تورلاند (43 عاماً) لم يُعد الثعابين التي أقرضته للتكاثر، وفق ما أفاد مكتب قائد الشرطة. واكتشف صاحب المنزل الحيوانات المجمدة أثناء التنظيف بعد إخلاء تورلاند وزوجته للممتلكات. واعتقلته الشرطة «واعترف عند مقابلته بوضع بعض الحيوانات في الثلاجة وهي قيد الحياة».