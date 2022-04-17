أكد علماء روس أن تعلم لغة ثانية قد ينقذ الذاكرة من النسيان ويؤخر حدوث الخرف حتى 7 سنوات. وأشار هؤلاء بحسب موقع «ديلي ميل» إلى أن تحدث لغة ثانية يشابه النادي الرياضي العقلي ويحافظ على صحة الدماغ.ويؤمن العلماء أن الشخص الذي يعرف التحدث بلغة أخرى ولو جزئياً قد يدفع الخرف بمعدل 7 سنوات، وأن التحدث بلغة غير لغتنا الأم أشبه بتمرين للدماغ يزوده بالتحفيز الذهني المطلوب لمحاربة التراجع العقلي.