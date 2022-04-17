تستذكر‏ مستشارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين الدكتورة لولوة حسن بودلامة، مع بداية كل شهر رمضان في السنوات الأخيرة «نقصة» رمضان الأصلية، وهي مشاركة الجيران جزءا من الإفطار. وتضيف بودلامة في حوار «عكاظ» الرمضاني، أن النقصة الرمضانية الحالية التي يتنافس عليها الناس فيها نوع من البذخ، وهي عادة غير محببة لها. وتقول إنها تضع برنامجا اجتماعيا من أجل الزيارات خلال الشهر الفضيل، وبرنامجا روحيا دينيا للتعبد وتلاوة القرآن، وأشارت إلى أنها تفتقد جميع من رحلوا عنها وكانوا معها حول مائدة الإفطار في يوم ما، وعلى رأسهم والدها، رحمه الله. وأوضحت أنها لا تقرأ شيئا في رمضان غير القرآن، كما أنها تجد في الشهر الفضيل فرصة سانحة لتلاوة القرآن وتدبر معانيه.• متى بدأتِ الصيام؟•• بدأت الصيام في عمر مبكر جدا في 5 سنوات؛ نظرا لأن إخوتي الأكبر عمرا كانوا قد شرعوا في الصيام وكنت أود أن أقلدهم.‏• ما الذكريات الأثيرة من رمضان؟•• العديد من الذكريات أهمها الذهاب للبقالة في عصر رمضان لشراء العصير والشوكولاتة والشيبس، وأظل أشاهدهم حتى يحين موعد الإفطار، بالإضافة إلى حفلة (القرقاعون) والتجول من أجل جمع الحلوى مع أبناء وبنات الجيران، ونقصة رمضان؛ وهو صحن من وجبة الإفطار يتم توزيعها على الجيران قبل الأذان.لم أصم بالخارج• هل تعدين برنامجاً رمضانياً للشهر الكريم؟•• نعم أضع برنامجا اجتماعيا من أجل الزيارات خلال الشهر الفضيل، وبرنامجا روحيا دينيا للتعبد وقراءة القرآن.‏• أين تفضّلين قضاء شهر الصيام؟•• في الوطن ووسط الأهل.‏• كم رمضان صمتِه خارج الوطن؟•• ولا مرة.‏• هل تدخلين المطبخ؟، وما الذي تجيدينه من طبخات؟•• نعم، أتفنن خلال شهر رمضان بالطبخ وأجيد طبخ الأطباق الجديدة المبتكرة.‏• من تدعين لمائدة الإفطار؟•• الأهل والأصدقاء.‏• ما الوجبات المفضلة؟•• الشوربة بجميع أنواعها تقريبا.‏• كيف تقضين يوم الصيام؟•• في الدوام ومتابعة دراسة الأبناء والمطبخ.‏• من تفتقدين في رمضان؟•• جميع من رحلوا عنا وقد كانوا معنا حول مائدة الإفطار في يوم ما، وعلى رأسهم والدي، رحمه الله.‏• ما برنامجك التلفزيوني المفضّل؟•• لا أشاهد التلفزيون بشكل مستمر في رمضان، ولكن نظرا لوجود تطبيقات تجعل خيار اختيار الوقت المناسب لي للمشاهدة بيدي، فأنا أشاهد برنامج كفو، والسارية على تلفزيون البحرين، وبرنامج الصدمة، ومالك بالطويلة، ومن الصفر على قناة mbc.هذا مجحف‏• كم ساعة تقرأين، وما أبرز الكتب المفضّلة؟•• لا أقرأ شيئا في رمضان سوى القرآن وأجد الشهر الفضيل فرصة سانحة لتلاوة القرآن وتدبر معانيه.‏• عادة رمضانية تتمنين عودتها؟•• نقصة رمضان الأصلية، وهي مشاركة الجيران جزءا من إفطارك. أما النقصة الرمضانية الحالية التي يتنافس عليها الناس والتي فيها نوع من البذخ فلا أحبذها.‏• دعاء رمضاني لا تملين من تكراره؟•• اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.‏• كاتب تقرأين له؟•• كثيرون جدا.. فأنا تستهويني القراءة سواء كان الكاتب مبتدئا أم كاتبا قديرا.. وأعتقد أن ذكر اسم واحد مجحف في حق الباقين.‏• قارئ تؤثرين سماع تلاوته؟•• الشيخ مشاري العفاسي.هؤلاءافتقدهم في مائدتيمشوارالبقالة ذكرى لا تنسى