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حذرت استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة آمال سالم المصابين بهشاشة العظام بعدم الإكثار من تناول مشروبات الكافيين، خصوصًا القهوة الداكنة، بعد الإفطار؛ حتى لا يتعرضن للمشكلات المصاحبة للهشاشة.

وقالت لـ«عكاظ» إن العديد من أفراد المجتمع يعانون بالفعل من مشكلة هشاشة العظام، وهو مرض يجعل العظام ضعيفة وسريعة الانكسار لدرجة أن أي كدمة أو سقطة بسيطة يمكن أن تؤدي إلى كسر خطير، مبينة أنه يصاب نحو نصف النساء فوق سن الـ60 بكسر نتيجة هذا المرض، إذ يطلق على هشاشة العظام اسم المرض الصامت، حيث لا تكون له عادة أية أعراض إلى أن تصاب المرأة بكسر ما، وأكثر الأماكن عرضة لذلك هي الورك والعمود الفقري والمفصل والحوض.

وتابعت: إن دراسة علمية كشفت أضرار القهوة، خصوصا على الذين اعتادوا تناول كميات كبيرة منها بشكل يومي، لتتحول إلى ضرر كبير للجسم، خصوصا المفاصل، إذ أجرى باحثون من جامعة جنوب أستراليا دراسة حديثة عن أضرار القهوة، وفحص الباحثون المخاطر الوراثية وتحليل عادات شرب القهوة لأكثر من 330000 مشارك في الدراسة، ووجد الباحثون في أستراليا أنه على الرغم من أن شرب كميات معتدلة من القهوة آمن بشكل عام لمعظم الناس، إلا أن شرب الكثير منها مرتبط بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وأمراض المفاصل الأخرى وزيادة الوزن، وأكد القائمون على الدراسة، أن أي شخص لديه تاريخ عائلي لهذه المشكلات الصحية يجب أن يتوخى الحذر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بشرب القهوة.

وأشارت إلى أن العظم نسيج حي يتكون من أوعية دموية، وخلايا، وألياف عصبية وأملاح معدنية مثل الكالسيوم الذي يشكل جزءا مهما من مكونات العظم، ويعطيه الصلابة التي يتميز بها، وتشهد العظام كغيرها من مكونات الجسم عمليات هدم وبناء متواصلة ومتوازنة، وهي تعتمد إلى حد بعيد على مستوى هرمون الأستروجن في الجسم، فإذا زادت عمليات الهدم على معدل البناء تحدث هشاشة للعظام. وبدءا من نحو سن 45 عاما ينتج جسم المرأة عادة كميات أقل من الأستروجن فيزيد الهدم عن البناء وتقل قوة العظم بمعدل نحو 1 إلى 2% في السنة، وبعد انقطاع الدورة الشهرية تستمر معدلات الأستروجن بالانخفاض مما يؤدي إلى سرعة خسارة قوة العظم بحيث يصل معدل ذلك إلى نحو 2 إلى 4% في السنة.

وقالت في ختام تصريحها بأنه من المهم العمل على الوقاية من هشاشة العظام، فهناك علاج لهذا المرض ولكن لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة به والكسور بعدة طرق، فيجب على السيدة الابتعاد عن التدخين وأن يكون غذاؤها متوازنا وغنيا بالكالسيوم وفيتامين D، ويكفي لمعظم السيدات 3 مقادير من الألبان والأجبان يوميا لتزويد الجسم بما يكفي من الكالسيوم، إذ إن أفضل مصدر لفيتامين D هو التعرض لأشعة الشمس، وتعتبر التمارين الرياضية مفيدة جدا للوقاية من هشاشة العظام.