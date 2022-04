ss قال موقع «مايو كلينك» إن البالغين يحتاجون إلى 7 ساعات أو أكثر من النوم ليلًا بشكل منتظم، لتفادي مشكلات مثل زيادة الوزن ووجود مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى، والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب، وغيرها من الأمراض، ونصح بالتركيز على حسن اختيار ما يتم تناوله من مشروبات قبل النوم، واعتبرها من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تمنح نومًا أفضل ليلاً، وتضمن تقرير نشرته العربية عن موقع Eat This Not That معلومات عن أفضل 5 مشروبات ينصح بها قبل النوم.الحليب الدافئالحليب بالكاكاو أو الكركمشاي البابونجعصير الكرزشاي اللافندر