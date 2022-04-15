ss كشف باحثون من جامعة النرويج للعلوم والتكنولوجيا أن 6 % من النساء يعانين من صداع لفترة 15 يوماً من كل شهر، بالمقارنة فإن 2.9 % فقط من الرجال يصابون بالصداع لنصف شهر على الأقل.وكشفت مراجعة التقارير، بحسب ما أشار موقع «ديلي ميل» إلى أن النساء أكثر عرضةً مرتين من الرجال للإصابة بداء الشقيقة. كما تبين أن 17 % من النساء يعانين من شقيقة قد تدوم ثلاثة أيام بما يؤدي للتقيؤ والحساسية على الضوء والضجيج. علماً أن الشقيقة تصيب 8.6 % فقط من الرجال.