هددت عمليات الإغلاق الحكومية في الصين بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، ما يظهر المخاطر المرتبطة باعتماد «أبل» على التصنيع في الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC». وقالت شركة «بيغاترون» Pegatron، التي تقوم بتجميع هواتف آيفون لصالح شركة أبل، إنها أوقفت الإنتاج في شنغهاي ومدينة كونشان القريبة وسط إجراءات الوقاية الصارمة التي فرضتها الحكومة الصينية لمنع انتشار فايروس كورونا.وتجمع «بيغاترون» نحو 20-30% من جميع أجهزة آيفون، وفقاً لما ذكرته شركة Nikkei Asia، فيما أفادت وكالة بلومبيرغ بأن الشركة التايوانية كانت قادرة على مواصلة الإنتاج حتى الآن لأن الحكومة الصينية سمحت لبعض الشركات المصنعة بمواصلة العمليات عبر نظام الحلقة المغلقة لتقليل فرص الإصابة.من جانبه، قال المحلل في ويدبوش دان آيفز: «إغلاق بيغاترون يلقي بالبنزين على النار المستعرة في سلسلة التوريد لشركة أبل، التي تعاني من نقص بعض المكونات في مناطق أخرى من نظامها الإيكولوجي لتصنيع هواتف آيفون».