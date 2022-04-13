أوضحت لـ«عكاظ» استشارية التغذية العلاجية الدكتورة فاطمة عبدالله أن شكاوى حدوث الإمساك تكثر في هذا الشهر الفضيل، نتيجة اختلاف النظام الغذائي ونقص كمية المياه في الجسم وبسبب ضعف حركة الأمعاء نتيجة لخمولها لفترات طويلة، وهذا العارض مؤقت وينتهي تدريجيًا مع تأقلم ساعة الجهاز الهضمي البيولوجية مع الوضع الجديد.

وتابعت أن أفضل الحلول لمشكلة الإمساك هو تناول طبق السلطة الخضراء الذي يحتوي على ملاعق صغيرة من زيت الزيتون، إذ إن زيت الزيتون يعتبر من أكثر الزيوت الصحية لفوائده في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، وخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم.

وأكدت أن دراسات علمية أثبتت أن تناول طبق السلطة يوميًّا يحمي الجسم لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية كالألياف، ومضادات الأكسدة، وفيتامين (A) و(C)، والزنك والبوتاسيوم، والعديد من العناصر الغذائية الجيدة والمفيدة للجسم، كما أن طبق السلطة الخضراء يعد من الأطعمة الغذائية الغنية بالعناصر المهمة التي تساهم بشكل كبير في الحد من سرطان الثدي ومحاربته، خصوصا في حالة إضافة الجرجير على طبق السلطة، ولذلك تنصح بهذا الطبق يوميًّا.

ونصحت الدكتورة فاطمة بتناول عصير التمر الهندي فهو أيضًا يساعد في علاج مشكلة الإمساك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، وبالتالي يعمل كملين طبيعي للجهاز الهضمي، كما يفيد صحة القلب، إذ يقلل من نسبة الدهون في الدم، ويساعد في السيطرة على معدل ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم، إضافة إلى أنه يحتوي على فيتامين C، الذي يقاوم الشوارد الحرة التي لها دور في الإصابة بالأمراض القلبية، كما يحتوي التمر الهندي على مضادات الأكسدة وفيتامين C المهمين لتقوية المناعة وحماية الجسم من التعرض إلى الأمراض المختلفة وأنواع العدوى، كما يساعد عصير التمر الهندي على التقليل من امتصاص الكربوهيدرات، مما ينعكس على تراجع ارتفاع معدل السكر بالدم، ويحسن عملية التمثيل الغذائي، كما يسهم في تنقية الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض والمعادن والألياف وفيتامين C، إضافة إلى ذلك يجدد خلايا الجلد الميتة.