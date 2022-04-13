يحرص عشاق القهوة على عدم تغيير نكهتها ومذاقها الأصلي، ويعتبر الحفاظ على هذين العنصرين من أكبر التحديات التي تواجههم عند تخزين القهوة، لكي لا يقعوا في خطأ قد يؤدي إلى تراكم الميكروبات عليها والتسبب في حدوث تسمم غذائي - بحسب الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وعند تحضير القهوة منزليا، ينصح بعدم استخدام معدات آلة القهوة لأي شيء آخر، وتجنب التعامل مع معدات تحضير القهوة كالإناء الزجاجي الذي يوضع فيه الشراب في الطهي أو وضع سائل آخر فيه لأن ذلك قد يعرضها لخطر التلوث، والمحافظة على تنظيف آلة القهوة بشكل دوري حتى لا تتراكم الميكروبات أو يتشكل العفن.

ودعت «الهيئة» إلى الحرص على تخزين القهوة في حاوية أو وعاء محكم الإغلاق مصنوع من السيراميك لتجنب أشعة الشمس، وتخزين القهوة في مكان جاف أو تجميدها في «الفريزر» لتجنب نمو الفطريات، والتخلص من القهوة عند ملاحظة أي علامة على وجود العفن فيها.

كما أوصت بالتخلص من الحليب وبدائله التي تدخل في تحضير القهوة وتكون منتهية الصلاحية، فبعض البدائل وبالرغم من عدم احتوائها على الحليب إلا أنها قد تتلوث بالميكروبات إذا لم تخزن بشكل صحيح في مكان بارد.