قالت جمعية الرؤية الجيدة إن تورم الأكياس الدمعية له أسباب عدة مختلفة. وأوضحت أنه يمكن مواجهة تورم الأكياس الدمعية من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة مثل وضع شرائح الخيار أو أكياس الشاي الأخضر أو الأسود على المنطقة المتورمة، كما يمكن استخدام كريمات العيون المحتوية على حمض الهيالورونيك أو الكولاجين أو اليوريا.* قلة النوم* التوتر النفسي* احتباس السوائل* ارتخاء عضلات العين واعتلال النسيج* العامل الوراثي والتقدم في العمر.