ستنضم دوقة ساسكس البريطانية ميغان إلى زوجها هاري -بحسب متحدث باسم الأمير البريطاني- إلى ألعاب إنفيكتوس التي تبدأ في هولندا نهاية هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».وقالت الوكالة إن المسابقة الدولية ستقام في لاهاي في الفترة من 16 إلى 22 أبريل الجاري بعد تأجيلها بسبب جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، وأسس هاري الألعاب للمساعدة على إعادة تأهيل الأفراد العسكريين المصابين أو المرضى والمحاربين القدماء من جميع أنحاء العالم، من خلال منحهم فرصة التحدي المتمثل في التنافس في الأحداث الرياضية المماثلة للألعاب البارالمبية.