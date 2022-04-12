بعد قرابة الأسبوعين على حادثة هزّت الأوساط الفنية في أميركا، أخيراً تحدث الممثل الكوميدي كريس روك عن صفعة النجم ويل سميث له أثناء تقديمه حفلة أوسكار 2022 عقب سخريته من شعر جادا بينكيت سميث.إلا أن روك أعلن أنه لن يتحدث عن الصفعة حتى يحصل على أجر، وذلك وفقا لصحيفة Palm Springs Desert Sun. وأضاف روك في عرضه في إنديو، كاليفورنيا، أنه لن يتحدث عن الصفعة حتى يحصل على أجر، قائلا: «الحياة جيدة واستعدت سمعي».