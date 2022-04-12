ينصح أطباء وخبراء التغذية بتناول أطعمة ومشروبات تحتوي على نسبة عالية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، لأنه يخسر كمية كبيرة من السوائل خلال نهار شهر رمضان المبارك، خصوصا في الأجواء الحارة، ما يفرض الحاجة إلى مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتناولها على وجبتي الإفطار والسحور في رمضان لتزويد الجسم بالسوائل التي يحتاجها، بحسب موقع 24.ae عن صحيفة تايمز أوف إنديا.* الخيار والخضراوات* البطيخ* ماء جوز الهند* الأطعمة الفقيرة الملح* العصائر الطازجة