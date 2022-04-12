بين حين وآخر يجد الكثير من مستخدمي تطبيق «واتساب» الشهير أنفسهم ضحايا للاختراق، وفيما يبدو أنه سهل الاستخدام بدرجة كافية، ولكن الكثيرين يرتكبون بعض الأخطاء عند استخدام التطبيق الشهير. وبحسب موقع 24.au عن صحيفة ذا صن البريطانية، هناك مجموعة من الأخطاء التي يجب عليك تجنبها عند استخدام التطبيق الأخضر، أبرزهاقفل واتساب وهذا يعد أمراً مهماً للغاية، يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك لا يمكنهم قراءة النصوص الخاصة بك. ولإعداد هذه الميزة، عليك التوجه إلى إعدادات واتساب، ثم انقر فوق الحساب ثم الخصوصية. من هنا، يمكنك تشغيل «قفل الشاشة» باستخدام Touch ID أو Face ID وستتمكن أيضًا من اختيار مدة زمنية عندما يكون المعرف مطلوبًا مرة أخرى، وكذلك رسائل الحذف الذاتيحيث يحتوي واتساب على ميزة تمت إضافتها أخيرًا ستقوم تلقائيًا بالتدمير الذاتي للرسائل الجديدة بعد يوم واحد. ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز خصوصيتك عن طريق تدمير رسائل واتساب. ويمكن ضبط الرسائل المختفية ليتم تشغيلها تلقائيًا لجميع الدردشات الجديدة دون التأثير على المحادثات الحالية. وتمت إضافة مدتين جديدتين للرسائل المختفية بعد 24 ساعة و90 يومًا. لذا يمكنك الآن الاختيار من بين 4 خيارات في المجموع: 24 ساعة، 7 أيام، 90 يومًا أو إيقاف. انتقل إلى الإعدادات> الحساب> الخصوصية ثم قم بتشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي. وعليك أن لا ترسل رمز تحقق واتساب إلى أي شخص. قم بتعطيل الحفظ التلقائي للوسائط، وتأكد من أن واتساب لا يحفظ جميع ملفات الوسائط على مساحة تخزين هاتفك. افتح تطبيق واتساب وانقر على «الإعدادات» ثم «التخزين والبيانات»، ثم انقر فوق «الدردشات» وقم بإيقاف تشغيل مفتاح التبديل المسمى «حفظ في ألبوم الكاميرا». يمكنك أيضًا إيقاف التطبيق الذي يقوم بتنزيل الوسائط من الدردشات الفردية. ما عليك سوى الانتقال إلى الدردشة المرغوبة، والنقر فوق عنوانها في الأعلى وتغيير الإعدادات عبر خيار «حفظ في ألبوم الكاميرا». وتأكد من إعداد التحقق الثنائي وتأمين إعدادات مجموعتك.عدم إعطاء رمز التحقق لأي شخصتعطيل الحفظ التلقائي للوسائطقفل صفحات واتسابتفعيل رسائل الحذف الذاتيتطبيق التحقق بخطوتينتأمين إعدادات المجموعة