ودع الفنان الإماراتي طارق المنهالي معرض إكسبو 2020 دبي، بذكريات خاصة ستظل عالقةً في سجله الفني طويلاً، بعدما ظلَّ طيلة فترة إقامة فعالياته أيقونة ثابتة بعزفه المنفرد تحت قبّة الوصل، لا سيما النشيد الوطني لدولة الإمارات الذي غناه وعزف ألحانه بعوده النادر الذي أبهر الزائرين بجمال شكله وفكرته، التي قال لـ«عكاظ»: إنه تعوّد عليه ومن تصميمه، فيما نفذه صانع الأعواد الشهير محمد الناصر.وأضاف: «استغرقت صناعة هذا العود الاستثنائي والخاص نحو سنة كاملة، وصنع من خشب قديم يقارب عمره الـ100 عام، وتم دمج (صاروج الحديد) في شمسية العود وصناعتها من معدن النحاس المطلي بالذهب».وأضاف: «لقد تم وضع شمسية العمد في الجزء الخلفي من قصبة العود، وتقش على مضرب العود علم الدولة وشعار إكسبو 2020 دبي، ضمن إطار من النحاس مطلي بالذهب، ليكون تحفة جمالية تليق بالحدث».وختم بالقول: «فخور جداً بهذا العود، وهو تحفة فنية جمالية تحكي قصة إرث عريق يفتخر به كل إماراتي، وسيكون متاحاً للعرض كتحفة فنية في معارض الآلات الموسيقية والفنون والمحافل الوطنية والعالمية».المنهالي، هو أول فنان أكاديمي إماراتي من أكاديمية بيت العود العربي، واُحتفل بتخرجه من قسم الأصوات والأبحاث قبل نحو أربعة أعوام، وهي أكاديمية متخصصة تابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تُعنى بحفظ وتدريس التراث الموسيقي العربي والتدريب على آلاته التقليدية.