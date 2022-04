ينصح الكثيرون من خبراء التغذية بتناول المشروبات الصحية المفيدة، التي تعزز صحة أعضاء الجسم وعمل أجهزته لا سيما الهضمي، وتطول القائمة وتتعدد الفوائد. في هذا السياق، وبحسب «العربية.نت» قام موقع Eat This Not That باستطلاع آراء خبراء التغذية حول أفضل عادات الشرب لكبد يعمل بشكل جيد، ولخص ذلك في مجموعة من العادات الرئيسية التي يمكن اتباعها للوصول لأمعاء صحية سليمة.