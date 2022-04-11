أثارت الأبحاث الجديدة الواعدة إمكانية علاج مرض السكري من النوع 2 بدون أدوية. وعبر ثلاثة نماذج حيوانية مختلفة، أظهر الباحثون كيف يمكن لفترات قصيرة من الموجات فوق الصوتية التي تستهدف مجموعات معينة من الأعصاب في الكبد أن تخفض مستويات الأنسولين والغلوكوز بشكل فعال، وفقاً لما نشرته دورية «Nature Biomedical Engineering».وتوصل باحثون من مركز أبحاث GE وكلية الطب بجامعة ييل وجامعة كاليفورنيا ومعاهد فينشتاين للأبحاث الطبية إلى طريقة فريدة من نوعها غير جراحية بالموجات فوق الصوتية مصممة لتحفيز أعصاب حسية معينة في الكبد. تسمى هذه التقنية بالتحفيز المحيطي المركّز بالموجات فوق الصوتية pFUS، والتي تسمح بتوجيه نبضات الموجات فوق الصوتية عالية الاستهداف إلى أنسجة معينة تحتوي على نهايات عصبية.وأوضح رايموند هيرزوغ، اختصاصي الغدد الصماء، أن ذلك يمثل إضافة مثيرة وجديدة تماماً لخيارات العلاج الحالية لمرضى السكري.