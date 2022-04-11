كاد تحدٍ غريب شهدته إحدى مدارس كولومبيا أن يقتل 13 طالباً مراهقاً أُدخلوا المستشفى بعد تناولهم حبوب «الفياغرا» كـ«جزء من تحدٍ شهير في الإنترنت».وذكرت تقارير إعلامية أن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً شاركوا في تحدي «شرب عصير فاكهة ممزوج بعقار الفياغرا» وفقاً لسكاي نيوز، وبعد دقائق قليلة من التحدي شعروا بعدم انتظام دقات القلب (زيادة معدل ضربات القلب)، مما عجّل بنقلهم إلى المستشفى، الذي قال إن اثنين منهم ظهرت عليهما أعراض خطيرة، وسيبقون جميعاً تحت الملاحظة الطبية.